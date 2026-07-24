Аятолла Хатми: Стойкость и единство вокруг Валаята — ключ к победе иранской нации

По сообщению корреспондента «Мехр», аятолла Сейид Ахмад Хатми, временный тегеранский имам-джума, в пятничной проповеди в Тегеранской молельне имама Хомейни (да будет доволен им Аллах) заявил: в Священном Коране упомянуто около 70 названий и описаний Судного дня. Одно из названий Дня воскресения — «День расчёта»; день, когда человек должен будет отчитаться за все свои деяния в этом мире.

Он добавил, что мы должны взять за образец образ жизни Пророка Ислама (мир ему), и отметил, что одной из важнейших черт жизненного пути Пророка (мир ему) является стойкость, непоколебимость на пути истины и отсутствие отступления от истины. Если народ будет стойким, лидеры также должны быть первопроходцами в стойкости и находиться на передовой.

Он продолжил: письменные послания Верховного лидера являются глубокими и насущными. В недавнем послании подчёркнута необходимость единства слова, сплочённости народа и ответственных лиц во всех сферах для достижения идеалов Исламской революции, сохранения достоинства и независимости Ирана и противостояния преступному и коварному американскому врагу.

Он отметил, что единство нуждается в оси, а ось единства — это Валаят-е Факих.

Пятничный проповедник Тегерана сказал: недоверие к правовым и международным институтам возросло из-за их действий в отношении преступлений в Газе.

Он добавил: это уже четвёртый раз, когда США предпринимают военные действия в разгар переговоров, и в таких условиях не остаётся иного пути, кроме достойной обороны.

Он подчеркнул: иранская нация и воины должны противостоять атакам врага и мощно отвечать на их действия. В конечном счёте сопротивление ведёт к победе, и стойкий человек в итоге достигнет победы, даже если этот путь может занять время.