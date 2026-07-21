Американский чиновник заявил о возможности возобновления полномасштабной войны Вашингтона против Тегерана

По сообщению агентства Абна, несколько американских чиновников в беседе с телеканалом «Fox News» заявили: если Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении масштабных военных операций против Ирана, эти операции будут более широкими и интенсивными, чем нынешние удары.

Другой американский чиновник в беседе с этим каналом утверждал: размещение дополнительных истребителей и военного оборудования США на Ближнем Востоке является подготовительным шагом, и окончательное решение по этому вопросу зависит от указа президента США.

Этот американский чиновник добавил к своим заявлениям: в случае решения Трампа о значительном расширении войны против Ирана, возможно участие Израиля в этой операции.

Этот чиновник заявил, что США с 7 июля не наносили ударов вблизи Тегерана или по ядерным объектам Ирана, но в случае возврата к широкомасштабным военным действиям эта практика может измениться.

С другой стороны, другой американский чиновник, имя которого не упоминается, в интервью «Аль-Джазире» заявил: нынешний фокус Трампа состоит в том, чтобы Иран заплатил цену за «нарушение меморандума о взаимопонимании».

Этот чиновник также заявил, что президент США намерен привлечь Иран к ответственности за то, что он назвал «продолжающимися террористическими действиями в Ормузском проливе», а также за недавнюю гибель нескольких американских военнослужащих.

Он добавил: разрушительные удары США по Ирану будут продолжаться до тех пор, пока Трамп не примет иного решения.

Однако этот же американский чиновник в противоречивом заявлении утверждал, что переговоры между США и Ираном всё ещё продолжаются.