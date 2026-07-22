По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», новостной портал The Wall Street Journal в своём репортаже раскрыл, что Дональд Трамп, президент США, в явном развороте и игнорируя свои прежние заявления, объявил о своём окончательном согласии на крупный долгосрочный ядерный контракт с Саудовской Аравией.

Согласно этому отчёту, данное 30-летнее соглашение, которое вливает астрономические суммы в десятки миллиардов долларов в карманы американских подрядных компаний, фактически приблизит Эр-Рияд к клубу стран, обладающих способностью к «обогащению урана».

В этом отчёте говорится, что Крис Райт, министр энергетики США, и Абдулазиз бен Сальман, министр энергетики Саудовской Аравии, получили задание подписать документ этого соглашения, которое фактически использует «гражданский атом» в качестве прикрытия для развития чувствительных технологий.

Вашингтон утверждает, что этот надзор блокирует путь к военному использованию, но эксперты по стратегическим вопросам считают, что этот шаг является ещё одним шагом на пути к «ядерному хаосу» в Западной Азии и попыткой противодействия обороноспособности Ирана.