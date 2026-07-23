Гарибабади: мы не ожидаем, что Европа будет следовать за агрессором

По сообщению агентства «Абна», Казем Гарибабади, правовой и международный заместитель министра иностранных дел, опубликовал пост в социальной сети, в котором написал: на встрече с 25 европейскими послами и поверенными в делах я разъяснил позиции Исламской Республики Иран по текущим вопросам и преступным действиям США и отметил, что в 40-дневной войне мы нанесли агрессорам тяжёлое поражение.

Он продолжил: в новом витке военной агрессии мы также будем решительно защищать свою землю и национальные интересы. Эти войны не принесли Америке никаких стратегических достижений и лишь ставят под угрозу региональный и глобальный мир и безопасность.

Гарибабади добавил: я также сказал, что ожидается, что Европа будет защищать Устав ООН и международное право и осуждать агрессию. Конечно, некоторые европейцы, например Испания, заняли принципиальные позиции.

Он также отметил: необходимо, чтобы европейские правительства учитывали, что предоставление баз и территории агрессору сделает их в числе агрессоров. Ожидается, что Европа будет двигателем дипломатии, а не последователем агрессивной силы.