Нарушение договорённости вновь доказало ничтожность американской подписи

По сообщению информационного агентства «Абна», его святейшество аятолла Сейед Муджтаба Хосейни Хаменеи, Верховный лидер революции, опубликовал послание, посвящённое грандиозной эпопее проводов покойного мученика Ирана и разъяснению важных вопросов страны.

Его святейшество сказал: одновременно с церемонией погребения мученически погибшего лидера, неоднократные нарушения обещаний великого сатаны в отношении подписанного между президентами Ирана и Америки меморандума вновь доказали всем эту истину, что подпись президента Америки настолько же ничтожна и недействительна, а насилие, экспансионизм и варварство являются неотъемлемыми элементами американской доктрины и образа действий. Сегодня великий сатана вновь обнажил своё истинное, неприкрытое лицо, чтобы этот мрачный опыт преступлений и вероломства стал ещё одним весомым доказательством лживости, нелогичности, ненадёжности и порочности Америки. Теперь, когда американский враг стремится к разжиганию войны, несению ещё больших тягот и ещё большему позору, пусть знает, что дорогой иранский народ и фронт сопротивления преподнесут ему незабываемые уроки, образцы которых уже продемонстрировали в эти дни доблесть воинов ислама и мужество храбрых людей южного региона.

Необходимо сказать вам, верному и славному народу Ирана, что одним из самых основополагающих дел в этот период является настойчивое стремление к единству слова и священному сплочению на всех уровнях – среди народа и ответственных лиц, и во всех сферах – для достижения высоких идеалов Исламской революции и обеспечения величия и независимости любимого Ирана, особенно перед лицом преступного и коварного американского врага. Как уже неоднократно и настоятельно подчёркивалось, защита единства, избегание раздоров и распрей, политических разногласий и выпячивания социальных различий является общей обязанностью; и, конечно, роль ответственных лиц и преданных, влюблённых в революцию, Имама и мученически погибшего лидера людей в деле сплочённости и единства страны ещё более важна и ответственна.