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Согласие Трампа на обогащение урана в Саудовской Аравии без международных обязательств

19 июля 2026 - 09:05
News ID: 1841996
Source: ABNA
Согласие Трампа на обогащение урана в Саудовской Аравии без международных обязательств

Одно американское СМИ раскрыло, что администрация Трампа согласилась на обогащение урана на территории Саудовской Аравии без обязательства правительства Эр-Рияда соблюдать Дополнительный протокол МАГАТЭ.

По сообщению информационного агентства «Абна», американская телекомпания CNN в эксклюзивном репортаже со ссылкой на осведомлённые источники и документы раскрыла, что администрация Дональда Трампа предварительно согласилась на обогащение урана на территории Саудовской Аравии; подход, который освобождает Эр-Рияд от выполнения некоторых усиленных международных гарантий по предотвращению разработки ядерного оружия.

CNN добавила: проект этого соглашения, определяющий рамки поддержки Вашингтоном гражданской ядерной программы Саудовской Аравии, несмотря на завершение переговоров между двумя сторонами в октябре 2025 года, всё ещё ожидает окончательной подписи самого Трампа.

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