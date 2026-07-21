Пезешкиан: Никакая сила не сможет остановить народ Ирана

По сообщению агентства Абна, заседание по рассмотрению хода реализации проекта управления на основе кварталов и мечетей прошло с участием Масуда Пезешкиана, президента, в районе Чахарданге города Исламшехр.

Пезешкиан назвал широту взгляда и глубину мышления необходимыми условиями успеха в управлении и отметил: чем шире горизонт взгляда у руководителей и социальных активистов, тем больше возможностей для привлечения участия более широких слоев общества, но если взгляды ограничены и краткосрочны, достижение великих целей будет невозможно.

Президент, ссылаясь на особые условия страны, добавил: сегодня враги всеми силами пытаются остановить движение иранского народа на пути прогресса, но если сформируется национальная воля, никакая сила не сможет остановить этот народ.

Пезешкиан подчеркнул: все мы должны стремиться провести страну через текущие условия с достоинством, могуществом и гордостью и никогда не допустить, чтобы Иран отстал от мирового пути прогресса. Если эта забота превратится в общее убеждение, пути её реализации также будут найдены.

Президент назвал внимание к проектированию структуры, разделению труда, планированию и систематизации деятельности сильными сторонами проекта, реализованного в Чахарданге, и добавил: конечно, часть мер всё ещё зависит от внешних возможностей, тогда как многие вопросы можно решить, полагаясь на собственные возможности того же квартала и народный потенциал.