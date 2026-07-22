По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», сионистская газета «Едиот Ахронот» с утверждением об усилении антиизраильской атмосферы в Испании расценила это происшествие как продолжение аналогичных действий, включая демонстрацию флага Палестины Ламином Ямалем.

Одновременно с празднованием победы сборной Испании на чемпионате мира 2026 года, группа участников мероприятия, топча флаг сионистского режима, выразила свой протест против политики и действий этого оккупационного режима в секторе Газа.

Согласно опубликованным кадрам, это действие было направлено на выражение солидарности с палестинским народом и осуждение войны и потерь среди мирного населения в Газе.

В ответ на это событие некоторые сионистские активисты и ультраправые деятели, используя угрожающую и расистскую риторику, обрушились с нападками на правительство Испании, иммигрантов и сторонников Палестины.

Эти реакции показывают, как сионистский режим, используя спортивное событие, пытается увязать любое проявление общественного отвращения к себе с «антисемитизмом» и представить его в виде идентичностного кризиса в Европе; подход, который фактически ведёт к эскалации конфронтационной атмосферы и враждебных заявлений против испанского общества.