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Предупреждение России о возникновении крупнейшего энергетического кризиса в истории человечества

19 июля 2026 - 09:05
News ID: 1841998
Source: ABNA
Предупреждение России о возникновении крупнейшего энергетического кризиса в истории человечества

Один российский чиновник предупредил о формировании крупнейшего энергетического кризиса в истории человечества на фоне региональной напряжённости.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на RT, Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России, подчеркнул, что крупнейший энергетический кризис в истории человечества может вновь проявиться, и этот кризис возникает после периода относительного затишья.

Он добавил: последствия этого кризиса будут гораздо обширнее, чем предыдущие, так что он нарушит не только нефтегазовый сектор, но и цепочки поставок промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Дмитриев заявил, что Европейский союз и Великобритания пострадают от этого кризиса больше других.

Следует отметить, что агрессия США против Ирана создала нестабильность в районе Персидского залива и, в частности, в Ормузском проливе.

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