Предупреждение России о возникновении крупнейшего энергетического кризиса в истории человечества

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на RT, Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России, подчеркнул, что крупнейший энергетический кризис в истории человечества может вновь проявиться, и этот кризис возникает после периода относительного затишья.

Он добавил: последствия этого кризиса будут гораздо обширнее, чем предыдущие, так что он нарушит не только нефтегазовый сектор, но и цепочки поставок промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Дмитриев заявил, что Европейский союз и Великобритания пострадают от этого кризиса больше других.

Следует отметить, что агрессия США против Ирана создала нестабильность в районе Персидского залива и, в частности, в Ормузском проливе.