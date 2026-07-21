Поддержка батальонами «Хезболла» Ирака блокады портов Саудовской Аравии со стороны «Ансарулла»

По сообщению агентства Абна со ссылкой на йеменский канал «Аль-Масира», батальоны «Хезболла» Ирака в этом заявлении поздравили Йемен с решением ввести морскую блокаду против саудовского режима и назвали её законным ответом на несправедливую блокаду, которая длится почти 12 лет против йеменского народа.

Эта иракская боевая группа далее добавила: смелое решение Йемена, несущее в себе стратегическое уравнение «блокада против блокады и эскалация против эскалации», демонстрирует стальную и непоколебимую волю и твёрдую решимость защищать суверенитет Йемена и полностью вернуть утраченные права этой страны.

В конце своего заявления батальоны «Хезболла» Ирака, ссылаясь на конвергенцию групп сопротивления в регионе, подчеркнули: в рамках координации с единством фронта истины и духом джихадистской солидарности мы заявляем о полной поддержке этого шага Йемена.