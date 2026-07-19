Ожесточённая перестрелка между военнослужащими Индии и Пакистана

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на индийский телеканал NDTV, ожесточённая перестрелка между силами этой страны и Пакистана на линии контроля в районе Раджаури в Кашмире продолжалась в течение 2 часов.

Согласно этому сообщению, индийские военнослужащие предотвратили проникновение атакующих элементов через границы страны.

Этот инцидент считается крупнейшей перестрелкой между военнослужащими Индии и Пакистана со времени объявления перемирия в мае 2025 года после эскалации двусторонней военной напряжённости.

В апреле 2025 года Индия начала военную операцию в Кашмире после взрыва в городе Пахалгам и нанесла удары по позициям вооружённых элементов на территории Пакистана. Именно это и привело к столкновениям между военнослужащими двух стран.