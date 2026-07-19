CENTCOM: 2 американских военнослужащих убиты в результате ударов Ирана

По сообщению информационного агентства «Мехр» со ссылкой на «Аль-Джазира», Центральное командование армии США (CENTCOM) признало, что вчера в Иордании при отражении ударов Ирана были убиты 2 военнослужащих США.

В заявлении, опубликованном Центральным командованием армии США по этому поводу, добавлено: один американский военнослужащий в Иордании всё ещё числится пропавшим без вести. 4 американских военнослужащих были доставлены в больницы Иордании и затем выписаны.

CENTCOM добавил: остальные военнослужащие во время удара Ирана в Иордании получили лёгкие ранения и вернулись к месту своей службы.

Между тем, как признают мировые СМИ, Центральное командование террористической армии США подвергает реальные данные о потерях своих военнослужащих в ходе ответных ударов Ирана особой цензуре.