Рост транспортных расходов в связи с блокадой портов Саудовской Аравии со стороны Йемена

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Reuters, в связи с объявлением блокады портов Саудовской Аравии вооружёнными силами Йемена, ряд азиатских компаний изучают альтернативные маршруты морских перевозок для поддержания потока импорта сырой нефти.

Согласно этому отчёту, эти компании рассматривают возможность транспортировки саудовской нефти из порта Янбу на побережье Красного моря через Суэцкий канал, а затем в обход Африки, чтобы доставить грузы в конечный пункт назначения.

Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что использование этого альтернативного маршрута, по сравнению с обычным маршрутом экспорта нефти из порта Янбу на восток через Аравийское море, добавляет к времени транспортировки до четырёх недель.

Это информационное агентство также подчеркнуло, что выбор маршрута в обход Африки заметно увеличит транспортные и экспортные расходы Саудовской Аравии и может повлиять на конечную стоимость нефтяных грузов для азиатских покупателей.

Стоит отметить, что после публикации новостей о морской блокаде Саудовской Аравии в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, цены на нефть выросли, и фьючерсы на нефть Brent выросли на 1.12 доллара, достигнув 89.22 доллара за баррель. Также фьючерсы на американскую нефть выросли на 74 цента, достигнув 83.23 доллара за баррель.