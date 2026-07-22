Угрозы Йемена достаточно, чтобы нарушить экспорт нефти через Красное море

По сообщению информационного агентства «Абна», американская газета The Washington Times в репортаже написала, что объявление морской блокады Саудовской Аравии вооружёнными силами Йемена открыло новый фронт в региональной напряжённости и увеличило риски для мирового энергетического рынка.

Газета подчеркнула, что сама по себе угроза нацелиться на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе, даже без осуществления атак, может удержать судоходные и страховые компании от прохождения по этому маршруту, и, как следствие, нарушить поток морской торговли и экспорта энергии.

The Washington Times добавила, что любое нарушение экспорта нефти Саудовской Аравии, как крупнейшего экспортёра сырой нефти в мире, может напрямую повлиять и на экономику США, оказывая дополнительное давление на мировые рынки за счёт роста цен на топливо и энергию.

В продолжении репортажа отмечается, что последствия этой ситуации не ограничиваются лишь возможными атаками, но и вопросы безопасности могут вынудить судоходные компании избегать прохода через этот район, что приведёт к увеличению транспортных расходов, страховых взносов и затрат на транспортировку нефти.

В заключение The Washington Times пришла к выводу, что фактическое закрытие Баб-эль-Мандебского пролива лишит доступа один из важнейших альтернативных маршрутов экспорта нефти стран Персидского залива и может усугубить кризис предложения и риски на мировых энергетических рынках.