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CBS: США планируют нападение на Кубу

16 июля 2026 - 10:58
News ID: 1840848
Source: ABNA
CBS: США планируют нападение на Кубу

«CBS» со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что Пентагон планирует нападение на Кубу.

По сообщению агентства «Абна», CBS News сообщила, что американские военные планировщики рассматривают широкий спектр вариантов возможных действий против Кубы, включая авиаудар с участием тысяч американских военнослужащих.

В этом сообщении со ссылкой на нескольких американских чиновников, осведомлённых об этих обсуждениях, говорится, что авиаудар будет нанесён 101-й воздушно-десантной дивизией — единственным подразделением, подготовленным для выполнения такой задачи.

Эти чиновники подчеркнули, что это планирование не означает, что президент Дональд Трамп или Пентагон приняли решение о начале операции.

В сообщении также говорится, что любые военные действия против Кубы столкнутся с серьёзными трудностями, поскольку значительные военные ресурсы США по-прежнему задействованы в операциях против Ирана.

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