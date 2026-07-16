CBS: США планируют нападение на Кубу

По сообщению агентства «Абна», CBS News сообщила, что американские военные планировщики рассматривают широкий спектр вариантов возможных действий против Кубы, включая авиаудар с участием тысяч американских военнослужащих.

В этом сообщении со ссылкой на нескольких американских чиновников, осведомлённых об этих обсуждениях, говорится, что авиаудар будет нанесён 101-й воздушно-десантной дивизией — единственным подразделением, подготовленным для выполнения такой задачи.

Эти чиновники подчеркнули, что это планирование не означает, что президент Дональд Трамп или Пентагон приняли решение о начале операции.

В сообщении также говорится, что любые военные действия против Кубы столкнутся с серьёзными трудностями, поскольку значительные военные ресурсы США по-прежнему задействованы в операциях против Ирана.