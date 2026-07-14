По сообщению агентства Абна, Associated Press сообщило о росте потерь армии США в войне с Ираном и заявило, что один пилот ВМС США погиб в результате крушения вертолёта в Аравийском море в начале июля.

Тем не менее, это агентство объявило официальное число потерь армии в этой войне всего в 14 человек и уточнило, что число раненых американских солдат к понедельнику превысило 400 человек. Тим Хокинс, представитель Центрального командования США (CENTCOM), заявил, что большинство раненых получили «травматические повреждения мозга» (TBI).

ВМС США изначально описали инцидент с крушением вертолёта, произошедший 1 июля, как «вынужденную посадку» и заявили, что нет никаких признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями. Трое других членов экипажа вертолёта были спасены вскоре после инцидента.

Согласно этому отчёту, общее число раненых военнослужащих достигло 414 человек, что, по данным AP, включает одного военнослужащего ВВС США, добавленного в этот список в понедельник.

«Травматические повреждения мозга», часто возникающие в результате близких взрывов (даже от взрыва гранаты или ракеты), могут иметь долгосрочные и сложные последствия для психического здоровья и когнитивных способностей солдат. Эта проблема стала одним из главных вызовов для военнослужащих после недавних войн США на Ближнем Востоке.

Хотя США объявили число раненых в войне превышающим 400 человек, отсутствие точных данных со стороны CENTCOM о характере их ранений оставляет неясность относительно истинных масштабов потерь США. Американцы и ранее, особенно во время ракетной операции Ирана против базы Айн-аль-Асад, доказали, что цензурируют новости о своих реальных потерях в войне.