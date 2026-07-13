Заявление «Хезболлы» в связи с кончиной бывшего эмира Катара

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», ливанская «Хезболла» вчера выразила соболезнования в связи с кончиной Хамада бен Халифы Аль Тани, бывшего эмира Катара, и отметила его позиции в поддержку Ливана, его народа и сопротивления в разные периоды, а также его визиты в южный пригород Бейрута и город Бинт-Джбейль.

В заявлении, опубликованном «Хезболлой», говорится: «Покойный эмир Катара сыграл выдающуюся роль в поддержке Ливана и солидарности с его народом в трудные времена, особенно в поддержке сил сопротивления во время агрессии сионистского режима в 2006 году. Он также оказал благотворительную помощь для восстановления разрушенных деревень».

Ливанская «Хезболла» выразила благодарность за позицию покойного эмира Катара в поддержку важнейших вопросов арабских и исламских стран, во главе которых стоит палестинский вопрос и права палестинского народа перед лицом сионистских оккупантов.