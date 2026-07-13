Предупреждение России о последствиях любой возможной агрессии против Бушерской АЭС

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на RT, Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, подчеркнул, что недавние агрессивные действия США против иранской провинции Бушер не затронули атомную электростанцию, поскольку в противном случае последствия были бы катастрофическими.

Он написал на своей странице в социальной сети: «Любое нападение на ядерные объекты является преступлением и грубым нарушением международного права. Атака на Бушерскую АЭС может иметь тяжёлые последствия для всех арабских стран Персидского залива. Эти атаки должны быть немедленно прекращены».

Ранее Организация по атомной энергии Ирана, опровергнув заявления, распространяемые в социальных сетях о нападении на Бушерскую АЭС, объявила, что эта станция находится в совершенно нормальном, безопасном и стабильном состоянии.