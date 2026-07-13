Беспилотные атаки армии на базы США в регионе

Как сообщает агентство «Абна», отдел по связям с общественностью Армии ИРИ в заявлении сообщил о беспилотных атаках армии на базы США в регионе.

Текст заявления следующий:

«В ответ на повторяющиеся незаконные атаки США против нашей страны, несколько часов назад, в рамках нового этапа беспилотных ударов Армии Исламской Республики Иран, места дислокации американских сил, системы ПВО и ракетные комплексы, бункеры и склады материально-технического обеспечения террористической армии США в Кувейте были поражены ударными беспилотниками армии.

Армия Исламской Республики Иран, осуждая повторяющиеся атаки американского врага на некоторые военные объекты, гражданскую инфраструктуру и народ, а также грубое нарушение основополагающих принципов Устава ООН, подчеркивает: с решимостью и твёрдой волей вооружённых сил и со всей мощью мы не будем медлить ни мгновения в защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Ирана и наших дорогих соотечественников перед лицом любой агрессии врага».