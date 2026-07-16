Проведение девятого этапа операции «Саэге» армии / Беспилотная атака на базу США в Иордании

По сообщению агентства «Абна», беспилотники-камикадзе армии Исламской Республики Иран в ходе девятого этапа операции «Саэге» и в ответ на агрессию детоубийственного врага против некоторых районов нашей страны и казармы Бампур-Ираншахр, которая привела к мученической смерти семи унтер-офицеров и солдат сухопутных сил армии, поразили стационарную радиолокационную станцию, коммуникационную систему и топливные резервуары террористической и детоубийственной американской армии на базе Эль-Азрак в Иордании.

Эта база является местом размещения систем противоракетной обороны и одним из важнейших стратегических и командных центров американских агрессивных сил в регионе Западной Азии.

Армия, осудив варварские атаки врага на общежитие военнослужащих постоянного состава и срочной службы в Ираншахре, назвала подобные действия следствием бесчеловечной сущности злобного врага и, подчеркнув, что эти преступления никогда не исчезнут из памяти истории, добавила: сыны народа в армии являются преданными слугами народа и защитниками безопасности Ирана и ни на йоту не отступят от своей славной обязанности защищать нацию и исламскую родину и мстить за кровь дорогих мучеников.