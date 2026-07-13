Упрек Ирану за самозащиту от агрессии безответственен и необоснован

Как сообщает агентство новостей, Исмаил Бакаи, официальный представитель МИД, на своей личной странице в ответ на обеспокоенность представителя ООН по поводу того, что он описал как «военное столкновение» и атаки Ирана против стран региона и кораблей, написал в сети X:

«Господин представитель! Эта ситуация — не "военное столкновение", а продолжение явной военной агрессии, начатой США и сионистским режимом против Ирана с 28 февраля.

Иран ни на кого не нападал; удары Ирана по базам и военным объектам США, расположенным на южном побережье Персидского залива, являются реализацией неотъемлемого права на законную самооборону в соответствии с международным правом.

Вы должны потребовать от стран, предоставляющих США свою территорию и базы, чтобы они препятствовали использованию США их территории для подготовки нападения на Иран.

Безответственно — вместо того чтобы призвать агрессоров к ответу за грубое нарушение международного права, упрекать Иран за его самозащиту.

Кстати, правильное название — "Персидский залив"; пожалуйста, соблюдайте соответствующие инструкции ООН, включая циркуляры от 18 августа 1994 года и 14 мая 1999 года, которые обязывают использовать полное название "Персидский залив".»