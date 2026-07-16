Интенсивный авиаудар по центру Газы

По сообщению агентства «Абна», палестинские источники объявили, что сионистский режим несколько минут назад нанёс интенсивный авиаудар по району Аль-Барка в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа.

Также палестинские источники сообщили, что сионистский режим нанёс удар по лагерю Аль-Бурейдж в центре сектора Газа, в результате которого один человек получил ранения.

Палестинские источники объявили, что с гибелью ещё одного человека в Газе число жертв в этом районе в результате атак сионистского режима в секторе Газа с сегодняшнего утра среды достигло 4 человек.