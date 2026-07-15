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Выдвижение ложных обвинений со стороны CENTCOM против Ирана

15 июля 2026 - 09:48
News ID: 1840435
Source: ABNA
Выдвижение ложных обвинений со стороны CENTCOM против Ирана

Центральное командование армии террористических США (CENTCOM), игнорируя военные агрессии Соединённых Штатов против территории Ирана, выдвинуло новые обвинения против Исламской Республики Иран.

Как сообщает агентство «Абна», «Брэд Купер», начальник штаба командования американских сил в регионе, известном как CENTCOM, вечером во вторник по местному времени заявил: «За последние семь дней Иран намеренно атаковал семь торговых судов, нанося удары по мирным жителям по всему региону, что привело к гибели, пропаже без вести или ранению почти двенадцати гражданских членов экипажа».

Этот американский военный чиновник, одновременно с объявлением нового раунда ударов по Ирану, сообщил о возобновлении морской блокады иранских портов по прямому приказу Дональда Трампа, президента США, – шаг, который аналитики расценивают как отчаянную попытку компенсировать полевые неудачи.

При этом даже западные СМИ признали, что армия США сталкивается с серьёзными техническими и оперативными проблемами при реализации такой блокады, а предыдущий её раунд также закончился провалом; воинственное правительство США, нарушив Исламабадский меморандум и возобновив столкновения, поставило на кон безопасность международной торговли.

Вооружённые силы Исламской Республики Иран неизменно подчёркивают, что безопасность региона является для них красной линией, и провокационные действия врага уже имели и будут иметь сокрушительные и оборонительные ответы со стороны наших вооружённых сил.

Они также подчёркивают, что пустые угрозы Вашингтона не поколеблют волю народа и вооружённых сил к защите национального суверенитета.

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