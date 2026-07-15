Как сообщает агентство «Абна», «Брэд Купер», начальник штаба командования американских сил в регионе, известном как CENTCOM, вечером во вторник по местному времени заявил: «За последние семь дней Иран намеренно атаковал семь торговых судов, нанося удары по мирным жителям по всему региону, что привело к гибели, пропаже без вести или ранению почти двенадцати гражданских членов экипажа».

Этот американский военный чиновник, одновременно с объявлением нового раунда ударов по Ирану, сообщил о возобновлении морской блокады иранских портов по прямому приказу Дональда Трампа, президента США, – шаг, который аналитики расценивают как отчаянную попытку компенсировать полевые неудачи.

При этом даже западные СМИ признали, что армия США сталкивается с серьёзными техническими и оперативными проблемами при реализации такой блокады, а предыдущий её раунд также закончился провалом; воинственное правительство США, нарушив Исламабадский меморандум и возобновив столкновения, поставило на кон безопасность международной торговли.

Вооружённые силы Исламской Республики Иран неизменно подчёркивают, что безопасность региона является для них красной линией, и провокационные действия врага уже имели и будут иметь сокрушительные и оборонительные ответы со стороны наших вооружённых сил.

Они также подчёркивают, что пустые угрозы Вашингтона не поколеблют волю народа и вооружённых сил к защите национального суверенитета.