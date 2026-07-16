По сообщению агентства «Абна», результаты нового опроса показывают, что более половины американцев считают начало конфликта с Ираном со стороны администрации Трампа ошибочным решением.

Результаты опроса исследовательской компании «Югоу», проведённого для журнала The Economist, показывают, что более половины американцев считают начало военного конфликта с Ираном неверным решением.

Согласно этому опросу, 57% участников оценили решение о начале военного конфликта с Ираном как неверное, в то время как только 27% поддержали этот шаг.

«Югоу» на своём сайте добавила по этому поводу: война Америки с Ираном не пользуется общественной поддержкой, и большинство американцев хотят её прекращения.