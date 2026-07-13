Гарибабади: Ни одно действие против Ирана не должно остаться без ответа

Как сообщает агентство «Абна», Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, рано утром во вторник, 22 тира 1405 года (13 июля 2026 года), на своей личной странице в одной из социальных сетей написал: продолжение стратегии сокрушительного противодействия любой военной агрессии против страны является необходимым. Шам (или Меджлис) намерены утвердить меру, согласно которой решительный и вызывающий сожаление ответ системы в случае любого покушения на верховного лидера Исламской революции, военных и гражданских должностных лиц будет заранее определён.

Он добавил: ни одно действие против Ирана не должно остаться без ответа.