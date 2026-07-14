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Поддержка иракским движением «Нуджаба» йеменцев в противостоянии саудовской агрессии

14 июля 2026 - 17:00
News ID: 1840151
Source: ABNA
Поддержка иракским движением «Нуджаба» йеменцев в противостоянии саудовской агрессии

Военный заместитель иракского движения «Нуджаба» высоко оценил героические позиции йеменских ансарулла и заявил, что это движение будет поддерживать йеменских ансарулла в борьбе против врагов Бога и человечества.

По сообщению агентства Абна со ссылкой на «Аль-Масиру», шейх Абдулькадир аль-Карбалаи, военный заместитель иракского движения «Нуджаба», в своём заявлении назвал героические позиции йеменцев в противостоянии саудовской агрессии предметом гордости иракского сопротивления и всех свободолюбивых людей мира.

Шейх аль-Карбалаи в этом заявлении подчеркнул: «Героические позиции, которые демонстрируют йеменские ансарулла в противостоянии ваххабитской агрессии под руководством зависимого саудовского режима, являются предметом гордости и чести для каждого свободного человека во всём мире».

Он добавил: «Мы тепло пожимаем им руки и поддерживаем их в битве, которую они считают справедливой; ибо право угнетённых не отбирается у этих наёмников иначе как силой рук и навязыванием уравнения сдерживания».

Военный заместитель «Нуджабы» подчеркнул, что иракское сопротивление «с Божьей помощью останется единым фронтом и сплочённым организмом для борьбы с врагами Бога и человечества до тех пор, пока Бог не доведёт до конца Своё предначертанное дело».

В заключение он подчеркнул: «Победа — только от Бога, и благой конец — для богобоязненных».

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