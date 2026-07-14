Поддержка иракским движением «Нуджаба» йеменцев в противостоянии саудовской агрессии

По сообщению агентства Абна со ссылкой на «Аль-Масиру», шейх Абдулькадир аль-Карбалаи, военный заместитель иракского движения «Нуджаба», в своём заявлении назвал героические позиции йеменцев в противостоянии саудовской агрессии предметом гордости иракского сопротивления и всех свободолюбивых людей мира.

Шейх аль-Карбалаи в этом заявлении подчеркнул: «Героические позиции, которые демонстрируют йеменские ансарулла в противостоянии ваххабитской агрессии под руководством зависимого саудовского режима, являются предметом гордости и чести для каждого свободного человека во всём мире».

Он добавил: «Мы тепло пожимаем им руки и поддерживаем их в битве, которую они считают справедливой; ибо право угнетённых не отбирается у этих наёмников иначе как силой рук и навязыванием уравнения сдерживания».

Военный заместитель «Нуджабы» подчеркнул, что иракское сопротивление «с Божьей помощью останется единым фронтом и сплочённым организмом для борьбы с врагами Бога и человечества до тех пор, пока Бог не доведёт до конца Своё предначертанное дело».

В заключение он подчеркнул: «Победа — только от Бога, и благой конец — для богобоязненных».