Глава МИД Египта: Проект «Великого Израиля» не будет реализован

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Россия аль-Яум», министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Ати заявил, что события в регионе с 7 октября 2023 года показали, что любые попытки навязать господство или перекроить карту Ближнего Востока по односторонней воле не увенчаются успехом.

Он подчеркнул, что любые будущие региональные договорённости должны основываться на согласии и консенсусе стран региона, и ни одна страна, независимо от её мощи, не сможет навязать другим свою волю или господство силой и военной мощью.

Глава МИД Египта, отвечая на вопрос о так называемом проекте «Великого Израиля» и переустройстве Ближнего Востока, также подчеркнул, что любой план, основанный на навязывании односторонней воли, не будет успешным, и коллективная воля стран региона станет основой для любых будущих механизмов.

Абдель Ати также заявил о четырёхстороннем механизме, состоящем из Египта, Саудовской Аравии, Турции и Пакистана, отметив, что эта структура не является военным или политическим альянсом, а представляет собой платформу для консультаций и координации между четырьмя влиятельными региональными странами.