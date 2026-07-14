Ансарулла: Йемен не уступит ни на йоту в своих правах и суверенитете

По сообщению агентства Абна со ссылкой на сайт «Аль-Масира», Мухаммад аль-Фарах, член политического бюро йеменского движения «Ансарулла», заявил, что настойчивость Саны на возвращении национальной делегации и больных на заранее определённом самолёте и его посадке в аэропорту Саны свидетельствует о приверженности этой страны национальным правам и неприятии любых внешних диктатов.

Он подчеркнул, что эта позиция показывает, что руководство Йемена, независимо от цены жертв, не отступит в своих усилиях по восстановлению прав народа.

Аль-Фарах в серии твитов в своём личном аккаунте на платформе «X» заявил, что настойчивость Саны на возвращении йеменской делегации и больных на родину является ясным посланием о неприятии навязывания условий и диктата.

Он отметил, что эта позиция демонстрирует готовность Саны продолжать усилия по возвращению национальных прав и неприятие любого решения, которое подрывает суверенитет или навязывает новые реалии.

Этот старший член «Ансаруллы» добавил, что настойчивость Саны на посадке самолёта на йеменской земле, несмотря на вызовы, выражает твёрдую убеждённость в том, что свобода передвижения и возвращение больных и задержанных являются законным и неоспоримым правом, и йеменский народ считает это частью битвы за восстановление суверенитета и снятие блокады.