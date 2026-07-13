Миллионное участие в похоронах павшего лидера — великий референдум верности революции

Как сообщает корреспондент «Абна», аятолла Сейид Ахмад Хаттами вечером в воскресенье на церемонии поминовения павшего лидера Исламской революции в священной усыпальнице Фатимы Масуме (мир ей) указал на беспрецедентные масштабы похорон и проводов павшего лидера и заявил: «То, что произошло в Иране и Ираке, по мнению многих мировых СМИ, считается крупнейшими похоронами в истории и крупнейшим народным собранием столетия».

Он добавил: «Иностранные СМИ назвали это участие крупнейшим референдумом Исламской Республики Иран, и даже минимальные опубликованные данные свидетельствуют о присутствии миллионов людей на церемонии похорон».

Временный имам-хатиб Тегерана продолжил: «В Ираке также миллионы людей собрались в городах Наджаф и Кербела для проводов павшего лидера, и если бы не было ограничений на участие женщин, число участников превысило бы объявленные цифры».

Он подчеркнул: «Западные СМИ сообщили о беспрецедентном скоплении людей в Тегеране и других городах, и это страстное участие было реальностью, которую даже противники Исламской Республики не смогли проигнорировать».