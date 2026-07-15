Трамп: интенсивные удары по Ирану продолжатся

Как сообщает агентство «Абна», «Дональд Трамп», президент США, в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон наносит Ирану «очень сильные удары».

Он также сказал, что эти атаки будут продолжаться до тех пор, пока он сам не примет решение их прекратить.

Трамп заявил, что США сегодня вечером, завтра и послезавтра будут с силой наносить удары по Ирану, а на заключительном этапе будут поражены электростанции и мосты Ирана.

Он также, ужесточив свой угрожающий тон, заявил: если Иран не согласится вернуться за стол переговоров, мы поразим все мосты этой страны.

Трамп в продолжение своей лжи заявил, что США во вторник провели переговоры с Ираном и убедили эту страну заключить соглашение.

Президент-террорист США сказал, что он не подпишет соглашение, которое не гарантирует отказ Ирана от ядерного оружия.

Он также заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием, и что бомбардировка ядерных объектов Ирана помешала Тегерану получить ядерное оружие.