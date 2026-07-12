Сана: У нас есть много вариантов; мы рядом с Ираном

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», Министерство иностранных дел правительства «перемен и строительства» Йемена в Сане в заявлении подчеркнуло, что продолжение американо-сионистской агрессии против Ирана не достигнет своих целей и потерпит неудачу.

В заявлении говорится: «Мы подчёркиваем полное право Ирана на самозащиту и нанесение ударов по интересам Америки. Продолжение агрессии против Ирана нанесёт ущерб агрессорам и мировой экономике».

Министерство иностранных дел Йемена также подчеркнуло: «Йемен в рамках уравнения единства фронтов стоит рядом с Ираном, и существует постоянная координация по поводу событий, и у нас есть много вариантов, которые мы используем при необходимости».

Согласно этому сообщению, в ответ на новую агрессию Америки против Ирана, управление по связям с общественностью армии Исламской Республики Иран также сообщило о волне атак беспилотников армии на американские базы в регионе.

Управление по связям с общественностью армии в заявлении объявило, что в ответ на продолжение преступной американской агрессии против районов на юге страны, армия Исламской Республики Иран с несколько часов назад с помощью своих ударных беспилотников поразила систему «Пэтриот», склады боеприпасов и радиолокационную станцию террористической армии США в Кувейте.

Согласно этому заявлению, также в ходе новой волны атак беспилотников армии Исламской Республики Иран была поражена система связи и радиолокационная станция детоубийственной армии США в Бахрейне.

Армия Исламской Республики Иран предупредила: «Последствия подобных действий и небезопасности в регионе лягут на плечи американо-сионистского врага, и в случае повторения этих атак мы нанесём ещё более жёсткие ответные удары».