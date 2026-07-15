  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Точное попадание иранских ракет по базе американских террористов в Иордании

15 июля 2026 - 09:47
News ID: 1840433
Source: ABNA
Точное попадание иранских ракет по базе американских террористов в Иордании

Региональные СМИ, опубликовав кадры, сообщили о прямом и успешном попадании иранских ракет по базе американских военных-террористов на северо-востоке Иордании и о нанесении ей значительного ущерба.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на арабские источники, в продолжение решительных ответов вооружённых сил Исламской Республики Иран на враждебные действия Вашингтона, опубликованные арабскими СМИ кадры свидетельствуют о том, что выпущенные ракеты, преодолев оборонительные рубежи, точно поразили свои цели на базе американских террористических сил на северо-востоке Иордании.

Эта точная атака, наряду с сокрушением инфраструктуры базы, в очередной раз доказала несостоятельность заявлений США о своей оборонной мощи и военной готовности перед лицом воли Исламской Республики.

Эта операция демонстрирует неспособность американских систем противостоять ракетной мощи Ирана.

Your Comment

You are replying to: .
captcha