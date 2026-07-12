Встреча представителя ООН по Ливану с Арагичи

Как сообщает агентство «Абна», Жан Арно, представитель ООН по Ливану, который прибыл в Тегеран для консультаций с официальными лицами нашей страны, сегодня днём в воскресенье встретился с министром иностранных дел нашей страны Сейедом Аббасом Арагичи.

Представитель ООН по Ливану, выразив свои соболезнования в связи с мученической гибелью лидера революции, а также ряда официальных лиц и граждан Ирана в ходе американо-сионистской военной агрессии против Ирана, подчеркнул важность всесторонних усилий для установления мира и стабильности в регионе.

Господин Арно также представил оценку ситуации в Ливане и усилий, предпринимаемых ООН для закрепления режима прекращения огня и прекращения войны в регионе, и выразил надежду, что благодаря реализации меморандума о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и Америкой, а также усилению сотрудничества между странами региона, мы станем свидетелями установления прочного мира и безопасности в регионе, особенно в Ливане.

Министр иностранных дел нашей страны, поблагодарив представителя ООН за выражение соболезнований, решительно осудил повторяющиеся незаконные атаки США против Ирана, нарушения договорённостей в Ормузском проливе, а также продолжение военной агрессии и террористических действий сионистского режима против Ливана. Он возложил ответственность за опасные последствия этой эскалации напряжённости на вероломный режим США и подчеркнул необходимость занятия ООН решительной и чёткой позиции в осуждении агрессии США.

Арагичи также подтвердил продолжение всесторонней поддержки Исламской Республикой Иран ливанского народа, территориальной целостности и национального суверенитета этой страны, а также продолжение усилий по прекращению агрессии и оккупации Ливана со стороны сионистского режима.