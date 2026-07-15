Ансарулла: мы продолжим «бурю Аль-Акса» до уничтожения Израиля

Как сообщает агентство «Абна», «Хазам аль-Асад», член политического бюро движения «Ансарулла» (Йемен), по случаю второй годовщины гибели «Мухаммада ад-Дайфа», командующего бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам», подчеркнул продолжение поддержки этим движением палестинского народа и его сопротивления.

В интервью агентству «Шихаб» он описал Мухаммада ад-Дайфа как выдающегося командира, сыгравшего важную роль в укреплении военного потенциала палестинского сопротивления и закреплении сдерживающих факторов против сионистского режима.

Аль-Асад, заявив, что вооружённые силы Йемена верны идеалам павших командиров сопротивления в Палестине и Ливане, отметил, что поддержка сопротивления и противодействие сионистскому режиму и его покровителям будут продолжаться до прекращения войны, снятия блокады с сектора Газа и восстановления прав палестинского народа.

Он также, высоко оценив «легендарную стойкость» палестинского сопротивления в войне в Газе, подчеркнул: воля, которая осуществила операцию «буря Аль-Акса», способна продолжать этот путь до окончания оккупации и возвращения прав палестинцев.

С начала войны в Газе йеменское движение «Ансарулла» заявило о своей поддержке палестинского сопротивления, осуществляя ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты, а также вводя ограничения на проход судов, связанных с Израилем, в Красном море, Аравийском море и Индийском океане.