СЕНТКОМ сообщил о новой волне агрессии США против Ирана

Как сообщает агентство «Абна», Центральное командование США (СЕНТКОМ) на своей странице подтвердило, что силы этой страны в 19:15 вечера по восточному времени США начали третий раунд своих атак против Ирана на этой неделе.

Этот орган заявил, что данная акция была предпринята после того, как Корпус стражей исламской революции атаковал контейнеровоз «MV GFS Galaxy» под кипрским флагом, проходивший через Ормузский пролив.

СЕНТКОМ утверждает, что это судно из-за пожара на борту и обширных повреждений машинного отделения не может продолжать свой путь.

Согласно заявлению, один из гражданских членов экипажа судна также пропал без вести.

Центральное командование США также заявило, что Иран, после того как был привлечён к ответственности за предыдущие атаки на торговые суда, имел ещё одну возможность продемонстрировать приверженность «меморандуму о взаимопонимании», но вновь не смог выполнить это обязательство.

СЕНТКОМ не опубликовал дополнительных подробностей о целях и масштабах новых американских атак.

Реакция министра обороны США на агрессию своей страны против Ирана

Министр обороны США отреагировал на очередную агрессию своей страны против Ирана.

Пит Хегсет, опубликовав твит в ответ на заявление СЕНТКОМ, сделал безосновательные заявления, утверждая: «Иран сделал плохой выбор. Теперь они [иранцы] расплачиваются за это».

Заявление американского чиновника о деталях агрессии против Ирана

Другой американский чиновник в интервью Axios заявил: «Атаки США на Иран включают удары по радиолокационным станциям, складам ракет и беспилотников, а также пусковым платформам».