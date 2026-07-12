Кувейт: 3 наших пограничных поста подверглись атаке

По сообщению агентства «Мехр» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Министерство обороны Кувейта сегодня, в воскресенье, опубликовало заявление, в котором утверждается, что 3 наземных пограничных поста на севере страны подверглись атаке, в результате которой был нанесён материальный ущерб.

В заявлении Министерства обороны Кувейта по этому поводу говорится: «Морская буровая платформа, принадлежащая Кувейтской нефтяной компании, в наших территориальных водах подверглась атаке враждебного беспилотника, в результате чего один рабочий получил ранения».

С другой стороны, сайт Axios со ссылкой на американского чиновника утверждает, что армия США час назад нанесла удары по ракетным системам, средствам ПВО и малым катерам Корпуса стражей исламской революции в двух точках вблизи Ормузского пролива.