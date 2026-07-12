Пакистан: Мы стремимся поддерживать достижение прочного мира в регионе

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Министерство иностранных дел Пакистана сегодня, в воскресенье, в связи с недавними действиями США по дестабилизации обстановки в регионе путём агрессии против точек на территории Ирана, опубликовало заявление, в котором говорится: «Мы с глубокой обеспокоенностью следим за последними событиями, которые обостряют региональную напряжённость».

В заявлении Министерства иностранных дел Пакистана по этому поводу говорится: «Мы стремимся оказывать полную поддержку достижению прочного мира и стабильности в регионе через диалог и дипломатию. Исламабад вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности всех братских стран региона».

Министерство иностранных дел Пакистана добавило: «Мы призываем стороны (Иран и США) проявлять сдержанность, предпринять шаги по деэскалации и соблюдать свои обязательства в соответствии с меморандумом о взаимопонимании».

Последние события в отношениях Ирана и США вновь показали, что дело двусторонних отношений по-прежнему находится в чувствительной и сложной точке; недавние атаки США на объекты на территории Ирана также стали началом нового витка военной и политической напряжённости между двумя странами. Точка, в которой одновременно видны признаки продолжения дипломатического пути, и в то же время политические и безопасные манёвры добавляют неопределённости. Эти условия сложились в то время, как недавние заявления Дональда Трампа о процессе взаимодействия с Ираном, скорее чем дать ясную картину будущего, породили новые вопросы о реальной стратегии Вашингтона.

Трамп в последние дни, с одной стороны, упоминал о завершении перемирия, а с другой — говорил о продолжении переговоров; позиции, которые, по мнению многих, свидетельствуют о двойном подходе в политике США. Эта двойственность наблюдалась и ранее в отношении Ирана; таким образом, Вашингтон всегда стремился, одновременно сохраняя каналы диалога, использовать инструменты политического, экономического и безопасного давления для увеличения своей переговорной силы.