Новое уравнение йеменцев против саудовских агрессоров

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», вооружённые силы Йемена через свои военные СМИ опубликовали суровое и бескомпромиссное предупреждение всем авиакомпаниям о запрете полётов в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

Эти силы подчеркнули, что международные компании должны «воспринимать эти предупреждения всерьёз до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны». Таким образом, Сана ввела в действие уравнение «аэропорт против аэропорта и блокада против блокады».

Сана в этом заявлении подтвердила свою приверженность прорыву блокады Йемена и, угрожая расширением атак на аэропорты Саудовской Аравии в случае войны, заявила, что остановка работы аэропорта Саны на протяжении многих лет является «человеческой катастрофой», затрагивающей миллионы мирных жителей.

Это предупреждение было опубликовано после того, как Яхья Сариа, официальный представитель вооружённых сил Йемена, объявил об атаке на международный аэропорт Абха в глубине территории Саудовской Аравии с использованием нескольких баллистических ракет и беспилотников.

Он подчеркнул, что эта операция успешно достигла всех поставленных целей и считается первым посланием в ответ на агрессию против международного аэропорта Саны; он также добавил, что в случае продолжения блокады йеменских аэропортов процесс ответных действий будет расширен.