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Пезешкиан: не каждое слово достойно ответной реакции со стороны Ирана

15 июля 2026 - 09:46
News ID: 1840429
Source: ABNA
Пезешкиан: не каждое слово достойно ответной реакции со стороны Ирана

Президент в ответ на заявления президента США назвал эти слова «невежливыми» и заявил, что подобные высказывания характеризуют лишь тех, кто их произносит, и не заслуживают ответной реакции со стороны Ирана.

Как сообщает агентство «Абна», Масуд Пезешкиан, президент Ирана, на полях сегодняшней церемонии памяти павшего лидера революции в тегеранской молельне «Мосалла», комментируя заявления президента США, назвал эти слова «невежливыми» и сказал, что подобные высказывания характеризуют лишь тех, кто их произносит, и не заслуживают ответа со стороны Ирана.

Он также упомянул о якобы преследуемых врагами целях против Ирана и заявил: «Те, кто полагал, что сможет разделить Иран, на практике не достигли своих целей, и Исламская Республика, исходя из своих убеждений, будет защищать каждый сантиметр своей земли».

Президент также подчеркнул важность национальной сплочённости и назвал сохранение единства и внутренней консолидации первым шагом на дальнейшем пути страны, добавив: «Любое слово или действие, которое приведёт к расколу и разногласиям в обществе, ослабит национальную мощь».

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