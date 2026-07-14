Бразилия: мы против нападения США на Иран; Трамп — пират

По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии, заявил, что Бразилия выступает против нападения США на Иран.

Он подчеркнул: «Мы не принимаем нападение США на Иран и предупреждаем, что цена войны напрямую повлияет на цены на основные продукты питания».

Президент Бразилии также раскритиковал политику Дональда Трампа, президента США, и сказал: «Трамп занимается пиратством, вводя 20-процентный сбор с судов, проходящих через Ормузский пролив».

Эти заявления прозвучали на фоне того, что президент США в сообщении в социальной сети Truth Social заявил: «Ормузский пролив останется открытым — с Ираном или без него! Америка будет известна как страж Ормузского пролива. Но по справедливости, за выполнение этой миссии и обеспечение безопасности этой очень напряжённой части мира должны быть компенсированы все расходы. По этой причине 20% от стоимости всех проходящих грузов будет взиматься в качестве платы за эту миссию».