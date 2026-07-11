Ираки: Иран до сих пор соблюдал свои обязательства / Единственный путь — взаимное соблюдение

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — министр иностранных дел Исламской Республики Иран рано утром в субботу написал в сети X (бывший Twitter): Иран до сих пор соблюдал свои обязательства, но единственный путь — это соблюдение обеими сторонами своих обязательств в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Сейед Аббас Арагчи в этом посте, опубликованном на английском языке, написал: Иран до сих пор соблюдал свои обязательства; в отличие от того, что мы видим со стороны так называемого министра финансов Соединённых Штатов, который нарушает обязательства США, игнорируя пункт 9 меморандума о взаимопонимании.

Он подчеркнул: Это нарушение совершается в дополнение к другим случаям нарушения обязательств и неправильным действиям Соединённых Штатов.

В продолжении поста Арагчи говорится: Истина ясна: единственный путь — это взаимное соблюдение обязательств обеими сторонами.