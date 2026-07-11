Поддержка народом Йемена Ирана и благодарность за миллионное участие в похоронах мученически погибшего лидера

По сообщению информационного агентства Абна, тысячи жителей Йемена на площади Сабаин в Сане и в других провинциях страны приняли участие в марше «В поддержку заявления вооружённых сил Йемена».

В итоговом заявлении йеменского народного марша в поддержку вооружённых сил своей страны говорится: «Мы заявляем о нашей полной поддержке заявления вооружённых сил Йемена и считаем его законным правом и ответом на угнетённость йеменского народа. Мы подчёркиваем, что не примем блокаду аэропортов и портов Йемена со стороны саудовско-американской коалиции, и любая агрессия или нарушение воздушного пространства нашей страны встретит решительный ответ».

Народ Йемена, который помимо флага своей страны нёс также флаги стран «оси сопротивления», а именно Ирана, Ливана, «Хезболлы» и Ирака, добавил: «Мы заявляем о нашей полной солидарности с Исламской Республикой Иран и осуждаем действия США, которые не придерживаются никаких обязательств и соглашений. Мы благодарны за единство и сплочённость иранского народа и его миллионное участие в церемонии похорон аятоллы Сейеда Али Хаменеи».

В другой части этого заявления подчёркивается продолжение формулы «единства арен», полная координация с «осью сопротивления», включающей Палестину, Ливан, Иран, Ирак и Йемен, готовность к противостоянию любой эскалации и приверженность йеменского народа пути борьбы за свободу и поддержке идеалов исламской уммы, особенно палестинского вопроса.

В итоговом заявлении этого марша также содержится призыв к народу Йемена на севере и юге страны объединиться для противостояния оккупантам, освобождения всей территории Йемена, возвращения национальных ресурсов и достижения свободы и независимости.