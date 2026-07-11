Россия: Европейская тройка поощряла атаки США и Израиля на Иран

По сообщению информационного агентства Абна, заместитель постоянного представителя России при ООН подчеркнул, что Великобритания, Франция и Германия поддержали и поощряли атаки США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана.

Согласно этому сообщению, «Анна Евстигнеева» на экстренном заседании Совета Безопасности осудила то, что она назвала «лицемерием западных стран», и заявила, что эти страны критикуют Иран, но закрывают глаза на действия США и Израиля.

Российский дипломат подчеркнула: «Мы вынуждены вновь выразить наше разочарование тем фактом, что большинство членов Совета Безопасности по-прежнему игнорируют и поддерживают попытки некоторых стран поставить под сомнение объективные реальности, а также существующие принципы и процедуры».

Заместитель представителя России при ООН отметила: «Любые попытки внушить идею активации "механизма спускового крючка" юридически необоснованны. Резолюция 2231 истекла 18 октября 2025 года, и Совет Безопасности прекратил рассмотрение ядерного досье Ирана».

Она продолжила: «Вопрос о ядерной программе Ирана больше не находится в повестке дня Совета Безопасности. Проведение заседания по вопросу, который исключён из повестки дня, преследуется исключительно по политическим мотивам. Россия призвала членов Совета Безопасности проголосовать против повестки этого заседания и предотвратить подрыв авторитета Совета. Россия решительно отвергает любые попытки необоснованной эскалации напряжённости вокруг Ирана и использования Совета Безопасности для политических сведений счётов с Тегераном».