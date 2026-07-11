Величественное погребение мученически погибшего лидера раскрыло подлинность и глубину веры иракского народа

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Совет Ахль аль-Бейт (мир ему) в Ираке, опубликовав заявление по случаю величественного погребения чистого тела мученически погибшего лидера Исламской революции, подчеркнул, что это историческое событие раскрыло подлинность и глубину веры иракского народа.

Иракцы своим осознанным многомиллионным присутствием запечатлели историческую позицию, вышедшую за географические границы, и передали миру ясное послание о том, что подлинная исламская умма, даже при множестве своих стран, остаётся единой в принципах и великих вопросах, а попытки посеять раздор и оторвать их от лидеров и символов терпят крах перед лицом сознания и стойкости народов.

Это величественное народное присутствие показало глубину связи сынов Ирака с благоразумным религиозным руководством (марджией), их приверженность подлинному пути и верность его подходу в защите религии и уммы. Это мероприятие также доказало провал «мягкой войны», развязанной США и сионистским режимом при участии некоторых стран Персидского залива и с использованием огромных медийных, культурных и политических ресурсов.

Совет Ахль аль-Бейт (мир ему) в Ираке, выражая благодарность и признательность сынам иракского народа, которые откликнулись на призыв верности и создали историческую и вечную сцену своим величественным и осознанным присутствием, выражает признательность всем делегациям, учреждениям, процессиям (мукаб), деятелям и организациям, которые сыграли роль в успехе этого исторического погребения.