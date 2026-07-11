Багаи: Мы не просили о переговорах с США

По сообщению агентства «Абна», Исмаил Багаи в ходе интервью, отвечая на вопрос о заявлениях американских чиновников относительно переговоров и прекращения огня, сказал: «Мы не просили о переговорах с США, но, исходя из нашего неизменно ответственного подхода, мы не отклонили просьбу одного из региональных посредников о визите в Иран и обсуждении последней ситуации. Эта поездка состоялась сегодня в Мешхеде, и мы изложили наши точки зрения и позиции катарской стороне».

Новые санкции США являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании

Официальный представитель МИД далее отметил: «Важный момент, на который всем следует обратить внимание, и который все знают, но необходимо подчеркнуть, заключается в том, что нарушение обязательств США — это привычка. Если раньше, в 2018 году, их оправданием было то, что у них были проблемы с предыдущим правительством, то теперь, похоже, они упрямятся даже с самими собой. Меморандум о взаимопонимании, подписанный всего 22 дня назад, постоянно нарушается США в различных его пунктах».

Багаи добавил: «События, произошедшие в среду и четверг, были грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума. Уведомление об отмене, касающееся продажи иранской нефти, снова является грубым нарушением другого пункта меморандума, а недавно объявленная новость о введении новых санкций — это опять же прямое нарушение пункта 9 меморандума. Из этих 14 пунктов американская сторона под разными предлогами нарушила различные его части. Поэтому нам не следует слишком удивляться, поскольку нарушение обязательств является частью модели поведения различных американских администраций».

Официальный представитель МИД заявил: «Но мы с самого начала заявили очень ясно и недвусмысленно: обязательство за обязательство. Это означает, что мы не выполняем никаких обязательств без взаимности. Если другая сторона нарушает свои обязательства, а она их нарушила, то Исламская Республика Иран, в свою очередь, приняла и осуществила необходимые меры. Этот подход будет продолжаться и в будущем».