Реакция Гарибабади на роль ОАЭ в агрессии США против Ирана

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран по правовым и международным вопросам отреагировал в сети X на роль ОАЭ в агрессии США против Ирана.

«Казем Гарибабади», заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, в посте, опубликованном в пятницу вечером в сети X, написал: Министерство торговли США опубликовало новый документ об упрощении экспортного контроля и повышении экспортного статуса ОАЭ в благодарность за их поддержку военной агрессии против Ирана. Это официальное признание Вашингтона и позорный документ Абу-Даби имеют прямые международно-правовые последствия и ответственность.

Он далее подчеркнул: ОАЭ должны понести ответственность.