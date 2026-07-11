Новые санкции Министерства финансов США против Ирана

По сообщению информационного агентства Абна, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против Ирана.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило о включении имён 8 физических лиц и 6 компаний в список санкций, связанных с Ираном.

Эти санкции считаются нарушением Исламабадского меморандума о взаимопонимании. В пункте 9 Исламабадского меморандума говорится: «Иран сохранит текущее состояние своей ядерной программы, а Соединённые Штаты не будут вводить новые санкции против Ирана и не будут увеличивать своё военное присутствие в регионе».

Новые санкции США против Ирана, особенно в разгар переговоров и на фоне заявлений вашингтонских чиновников об усилиях по сохранению меморандума между сторонами, не являются новым действием.

Эти санкции соответствуют так называемой политике «максимального давления» на Иран, которая до сих пор не принесла никаких результатов для Трампа и руководителей Белого дома.