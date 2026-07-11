Ировани с критикой Совета Безопасности: США и Израиль должны понести ответственность

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — посол и постоянный представитель Ирана при ООН, выступив против заседания Совета Безопасности в пятницу по резолюции 2231 и критикуя неэффективность этого совета, заявил: «Соединённые Штаты и израильский режим несут полную ответственность за последствия своих незаконных действий и должны быть полностью привлечены к ответу».

«Амир Саид Ировани» вечером в пятницу по местному времени в беседе с журналистами, реагируя на сегодняшнее заседание Совета Безопасности по истёкшей резолюции 2231 об Иране, добавил: «Мы благодарны России и Китаю за их принципиальную позицию на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, выразившуюся в противодействии проведению этого заседания, которое не имело правовых оснований, и в отклонении утверждений Франции, Великобритании и Соединённых Штатов о сохранении силы и действии резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности».

Ировани также поблагодарил Пакистан и Сомали за воздержание при голосовании и отказ от поддержки проведения этого заседания и сказал: «Резолюция 2231 истекла 18 октября 2025 года. С этой даты она не имеет никакой правовой силы или исполнительного эффекта».

Он подчеркнул: «Все действия, полномочия, требования по отчётности и механизмы, созданные на основании этой резолюции, прекратились и больше не обладают правовыми последствиями».

Ировани в продолжение своего выступления перед журналистами добавил: «Таким образом, нет никаких правовых оснований для представления доклада Генеральным секретарём, предоставления разъяснений Секретариатом Совету или рассмотрения этого вопроса Советом Безопасности под заголовком "нераспространение"».

Посол Исламской Республики Иран при ООН заявил: «Доклад Генерального секретаря и разъяснения, представленные сегодня госпожой Розмари ДиКарло, заместителем Генерального секретаря, являются нарушением мандата Секретариата ООН».

Ировани подчеркнул: «Любые попытки продолжить выполнение резолюции 2231, будь то под предлогом ссылки на записку № 507, установленную процедуру или любое другое процедурное оправдание, являются юридически недействительными и ничтожными. Такое действие представляет собой явное злоупотребление процедурами и полномочиями Совета Безопасности».

Постоянный представитель Ирана при ООН подчеркнул: «Позиция Ирана в отношении так называемого механизма "автоматического возврата санкций" также всегда была ясной и неизменной. Эта позиция была официально доведена до сведения Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности и получила поддержку Китая и России».