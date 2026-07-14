Стратегические запасы нефти США достигли самого низкого уровня с 1983 года

По сообщению агентства «Мехр» со ссылкой на Reuters, данные Министерства энергетики США показывают, что стратегические запасы сырой нефти страны за неделю, закончившуюся 10 июля, сократились примерно на 3 миллиона баррелей, достигнув 316 миллионов 500 тысяч баррелей, что является самым низким уровнем с апреля 1983 года.

Снижение запасов связано с соглашением США о изъятии 172 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов.

Согласно данным этого ведомства, стратегические запасы нефти страны с момента начала войны США и сионистского режима против Ирана в конце февраля сократились на 98 миллионов 900 тысяч баррелей.

Общие запасы нефти США, включая коммерческие и стратегические запасы, по состоянию на 3 июля сократились на 123 миллиона 900 тысяч баррелей, достигнув 730 миллионов 800 тысяч баррелей, что является самым низким уровнем с 1984 года.