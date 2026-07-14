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Стратегические запасы нефти США достигли самого низкого уровня с 1983 года

14 июля 2026 - 17:01
News ID: 1840157
Source: ABNA
Стратегические запасы нефти США достигли самого низкого уровня с 1983 года

Данные Министерства энергетики США показывают, что стратегические запасы нефти страны на прошлой неделе достигли самого низкого уровня за последние 43 года.

По сообщению агентства «Мехр» со ссылкой на Reuters, данные Министерства энергетики США показывают, что стратегические запасы сырой нефти страны за неделю, закончившуюся 10 июля, сократились примерно на 3 миллиона баррелей, достигнув 316 миллионов 500 тысяч баррелей, что является самым низким уровнем с апреля 1983 года.

Снижение запасов связано с соглашением США о изъятии 172 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов.

Согласно данным этого ведомства, стратегические запасы нефти страны с момента начала войны США и сионистского режима против Ирана в конце февраля сократились на 98 миллионов 900 тысяч баррелей.

Общие запасы нефти США, включая коммерческие и стратегические запасы, по состоянию на 3 июля сократились на 123 миллиона 900 тысяч баррелей, достигнув 730 миллионов 800 тысяч баррелей, что является самым низким уровнем с 1984 года.

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