Исламское сопротивление Ирака: Оружие сопротивления не подлежит торгу

По сообщению информационного агентства Абна, телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что Исламское сопротивление Ирака заявило: иракский народ доказал, что он останется приверженным линии сопротивления и продолжит свой путь в противодействии мировому высокомерию.

В заявлении говорится: «С земли священных мест мы заявляем, что мы тверды и привержены пути сопротивления».

Исламское сопротивление Ирака также подчеркнуло: «Враги должны знать, что силы оси правды действуют как единое тело».

В продолжении заявления указано: «Наше оружие никогда не было предметом торга, и с этим оружием мы продолжим наш путь, чтобы сломать оковы господства и обуздать высокомерных».

В завершение Исламское сопротивление Ирака объявило: «Мы будем стремиться к развитию военных и оборонительных возможностей и повышению уровня готовности к противодействию угрозам врага».