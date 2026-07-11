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Исламское сопротивление Ирака: Оружие сопротивления не подлежит торгу

11 июля 2026 - 10:00
News ID: 1838494
Source: ABNA
Исламское сопротивление Ирака: Оружие сопротивления не подлежит торгу

Исламское сопротивление Ирака опубликовало заявление, в котором объявило, что иракский народ по-прежнему привержен пути сопротивления, и что это движение также подтверждает продолжение курса сопротивления и противодействия угрозам врага.

По сообщению информационного агентства Абна, телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что Исламское сопротивление Ирака заявило: иракский народ доказал, что он останется приверженным линии сопротивления и продолжит свой путь в противодействии мировому высокомерию.

В заявлении говорится: «С земли священных мест мы заявляем, что мы тверды и привержены пути сопротивления».

Исламское сопротивление Ирака также подчеркнуло: «Враги должны знать, что силы оси правды действуют как единое тело».

В продолжении заявления указано: «Наше оружие никогда не было предметом торга, и с этим оружием мы продолжим наш путь, чтобы сломать оковы господства и обуздать высокомерных».

В завершение Исламское сопротивление Ирака объявило: «Мы будем стремиться к развитию военных и оборонительных возможностей и повышению уровня готовности к противодействию угрозам врага».

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